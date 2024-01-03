Авиация коалиции США восемь раз нарушила воздушное пространство Сирии

Заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии контр-адмирал Вадим Кулить сообщил, что подразделения российской военной полиции провели патрулирование в провинциях Алеппо, Ракка и Хасеке

МОСКВА, 3 января. /ТАСС/. Пара истребителей F-15 и три пары штурмовиков А-10 Thunderbolt международной коалиции во главе с США восемь раз нарушили воздушное пространство Сирии в районе Эт-Танф, сообщил заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии контр-адмирал Вадим Кулить.

"В районе Эт-Танф за сутки зафиксировано восемь нарушений парой истребителей F-15, тремя парами штурмовиков А-10 Thunderbolt коалиции. Подобными действиями коалиция продолжает создавать опасные предпосылки авиационных инцидентов и происшествий, а также обостряет обстановку в воздушном пространстве Сирии", - говорится в сообщении.

Кулить добавил, что подразделения российской военной полиции провели патрулирование в провинциях Алеппо, Ракка и Хасеке.

"Продолжено осуществление контроля за соблюдением режима прекращения боевых действий между враждующими сторонами. За прошедшие сутки в идлибской зоне деэскалации зафиксировано шесть обстрелов позиций сирийских правительственных войск со стороны террористических группировок", - уточнил замглавы ЦПВС.