Саперы ВС РФ за три месяца обезвредили 2 тыс. боеприпасов в Мариуполе и его окрестностях

МОСКВА, 4 января. /ТАСС/. Военные инженеры сводного отряда разминирования Вооруженных сил России за последние три месяца обезвредили в Мариуполе и соседних населенных пунктах 2 тыс. неразорвавшихся снарядов и мин-ловушек, которые оставили военнослужащие Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"Специалисты сводного отряда разминирования Вооруженных сил Российской Федерации в ежесуточном режиме осуществляют поиск и обезвреживание взрывоопасных предметов в рамках мероприятий по разминированию города Мариуполя и прилегающих к нему населенных пунктов. За три последних месяца, находясь здесь, саперы обезвредили две тысячи неразорвавшихся снарядов и мин-ловушек, которые оставили после себя ВСУ", - говорится в сообщении.

Как отметили в военном ведомстве, обнаруженные боеприпасы саперы утилизируют на закрытом полигоне: взрывоопасные предметы раскладываются в глубокой яме таким образом, чтобы самые опасные боевые элементы ушли в землю, и уничтожаются подрывом .

"Сегодня были уничтожены около 70 взрывоопасных предметов, обнаруженных при проведении сплошной очистки местности в пригороде Мариуполя. Все предметы уничтожены, задача выполнена", - рассказал о своей работе помощник начальника сводного отряда разминирования с позывным Грек.