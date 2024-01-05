МО России сообщило об уничтожении из ПТРК около 3,5 отделения пехоты ВСУ под Артемовском

В ведомстве отметили, что расчеты противотанковых ракетных комплексов "Фагот" и "Корнет" костромских десантников ежедневно уничтожают технику украинских военных на артемовском направлении

МОСКВА, 5 января. /ТАСС/. Расчеты противотанковых ракетных комплексов "Фагот" и "Корнет" Костромского полка Ивановского гвардейского соединения ВДВ уничтожили около 3,5 отделения пехоты ВСУ на артемовском направлении. Как сообщили в Минобороны РФ, расчеты ПТУР ежедневно уничтожают пехоту и технику ВСУ.

"К северо-западу от Артемовска разведчики Костромского полка Ивановского гвардейского соединения ВДВ обнаружили скопление пехоты противника на одном из участков зоны ответственности полка. По средствам связи их координаты оперативно были переданы на пункт управления, откуда поступил приказ на уничтожение личного состава ВСУ расчетами противотанковых ракетных комплексов (ПТРК) "Фагот" и "Корнет", - говорится в сообщении.

Уточняется, что пуском управляемой ракеты из ПТРК "Фагот" костромские десантники уничтожили до полутора отделений ВСУ. После завершения боевой работы расчеты оперативно сменили позиции и продолжили выполнять боевую задачу, двумя пусками ракет из ПТРК "Корнет" уничтожив еще около двух отделений пехоты ВСУ.

Отмечается, что расчеты противотанковых ракетных комплексов "Фагот" и "Корнет" костромских десантников ежедневно уничтожают личный состав и технику ВСУ на артемовском направлении.

"За крайние три недели одним из расчетов батареи с этого комплекса было поражено до 60 человек живой силы противника, один пикап с боеприпасами, которые потом детонировали еще в течение часа. Стараемся работать быстро, обнаруживать и поражать цели даже раньше, чем наши сослуживцы из других подразделений. Работаем в связке со всеми подразделениями. Делимся опытом, который у нас за два года проведения СВО накопился немалый. И в дальнейшем будем передавать данный опыт в военные учебные заведения" - отметил командир противотанковой батареи гвардейского парашютно-десантного полка, его цитирует военное ведомство.