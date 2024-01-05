5 января, 10:33,
обновлено 5 января, 10:36
Военная операция на Украине

Минобороны РФ сообщило об уничтожении ракеты "Нептун" над Черным морем

Пресс-служба Минобороны РФ/ ТАСС
© Пресс-служба Минобороны РФ/ ТАСС

Как отметили в ведомстве, была пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку

МОСКВА, 5 января. /ТАСС/. Средства ПВО уничтожили противокорабельную ракету "Нептун" над северо-западнoй частью акватории Черного моря. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

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"5 января около 12:30 мск пресечена пoпытка киевского режима сoвершить террористическую атаку с использованием противокорабельной ракеты "Нептун" пo объектам на территории Рoссийской Федерации. Дежурными средствами ПВО украинская ракета была обнаружена и уничтожена над северо-западнoй частью акватории Чернoго моря", - заявили в ведомстве. 

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