Минобороны РФ сообщило о сбитых Су-27 и вертолете Ми-8 ВСУ за неделю

Также воздушно-космические силы России и средства ПВО сбили 8 ракет Storm Shadow, 14 ракет "Точка-У" и 3 ракеты С-200

МОСКВА, 5 января. /ТАСС/. Воздушно-космические силы (ВКС) России и средства ПВО за неделю сбили истребитель Су-27, вертолет Ми-8, 8 ракет Storm Shadow, 14 ракет "Точка-У", 3 ракеты С-200, переделанные для удара по наземным целям, а также 107 ракет РСЗО HIMARS, "Ольха" и Vampire Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщили в Минобороны России.

"Авиацией и средствами противовоздушной обороны за неделю сбиты: самолет Су-27 и вертолет Ми-8 Воздушных сил Украины. Кроме того, уничтожены 8 крылатых ракет Storm Shadow, 14 тактических ракет "Точка-У", 3 переделанные для стрельбы по наземным целям зенитные ракеты комплекса С-200, 107 реактивных снарядов систем залпового огня HIMARS, "Ольха" и Vampire, 3 противорадиолокационные ракеты HARM и 253 беспилотных летательных аппарата", - сообщили в ведомстве.