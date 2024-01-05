Самолеты коалиции во главе с США пять раз нарушили воздушное пространство Сирии

Замруководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирийской Арабской Республике контр-адмирал Вадим Кулить отметил, что такие действия создают опасные предпосылки авиационных инцидентов и происшествий

МОСКВА, 5 января. /ТАСС/. Самолеты так называемой международной коалиции пять раз за сутки нарушили воздушное пространство Сирии над районом Эт-Танф в провинции Хомс. Об этом заявил заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирийской Арабской Республике контр-адмирал Вадим Кулить.

"Авиация так называемой международной антитеррористической коалиции во главе с США продолжает создавать опасные ситуации в небе Сирии, осуществляя полеты в нарушение протоколов деконфликтации и с нарушением воздушного пространства Сирии. В районе Эт-Танф за сутки зафиксировано пять нарушений парой истребителей F-15, парой штурмовиков А-10 Thunderbolt и одним многоцелевым беспилотным летательным аппаратом MQ-1C", - сказал он.

По его оценке, подобными действиями так называемая коалиция во главе с США "продолжает создавать опасные предпосылки авиационных инцидентов и происшествий, а также обостряет обстановку в воздушном пространстве Сирии".