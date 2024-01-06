Авиация коалиции США за сутки четыре раза нарушила воздушное пространство Сирии

В идлибской зоне деэскалации за сутки зафиксировано семь обстрелов позиций сирийских правительственных войск со стороны террористических группировок "Джебхат ан-Нусра" и "Исламская партия Туркестана", добавил замруководителя российского Центра по примирению враждующих сторон контр-адмирал Вадим Кулить

МОСКВА, 6 января. /ТАСС/. Авиация международной коалиции во главе с США четыре раза за сутки нарушила воздушное пространство Сирии в районе Эт-Танф. Об этом заявил заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон контр-адмирал Вадим Кулить.

"В районе Эт-Танф за сутки зафиксировано четыре нарушения парой истребителей F-15 и парой штурмовиков А-10 Thunderbolt коалиции", - сказал Кулить, отметив, что подобными действиями коалиция продолжает создавать опасные предпосылки авиационных инцидентов и происшествий, а также обостряет обстановку в воздушном пространстве Сирии.

Кроме того, по его данным, в идлибской зоне деэскалации за сутки зафиксировано семь обстрелов позиций сирийских правительственных войск со стороны террористических группировок "Джебхат ан-Нусра" и "Исламская партия Туркестана" (обе запрещены в РФ): один - в провинции Алеппо, четыре - в провинции Идлиб, два - в провинции Латакия.