Военнослужащие полигона Капустин Яр исполнили более 100 детских новогодних желаний

В Минобороны России сообщили, что в исполнении желаний детей военнослужащих приняли участие начальник 4-го ГЦМП генерал-майор Евгений Коноваленков, его заместители и командиры структурных подразделений полигона

МОСКВА, 7 января. /ТАСС/. Военнослужащие 4-го Государственного центрального межвидового полигона (ГЦМП) Капустин Яр в рамках всероссийской новогодней акции "Елка желаний" исполнили мечты более 100 детей. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.

"В исполнении желаний детей военнослужащих приняли участие начальник 4-го ГЦМП генерал-майор Евгений Коноваленков, его заместители, а также командиры структурных подразделений полигона", - говорится в сообщении.

В Минобороны отметили, что, в частности, мальчик Ваня Устинов смог прокатиться на учебной автономной пусковой установке в школе техников РВСН и попробовать себя в качестве механика-водителя на тренажерных комплексах. Саша Школа принял участие в тренировке пожарной команды, а Егор Щербаков посетил место службы своего отца-офицера.

Соня Сюсина смогла спеть свою любимую песню "Катюша" под аккомпанементы военного оркестра, а Соня Малинина вместе со своими подругами увидели работу военного автоинспектора.

Всероссийская акция "Елка желаний" проводится с 2018 года. Она помогает исполнить новогодние желания детей, оказавшихся в трудной ситуации, сирот, детей с ограниченными возможностями, а также одаренных ребят. По всей стране устанавливаются новогодние елки, украшенные шарами с детскими мечтами. Всего за пять лет были исполнены мечты около 107 тыс. человек. Президент РФ Владимир Путин, премьер-министр, члены правительства и парламентарии активно поддерживают эту акцию.