Бойцы группировки "Восток" пообщались с родственниками по телемосту

Забайкальские мотострелки поздравили близких с праздниками и узнали последние новости о своей малой родине

МОСКВА, 8 января. /ТАСС/. Телемост между военнослужащими Восточной группировки ВС РФ и их родственниками, находящимися в пункте постоянной дислокации в Республике Бурятия, состоялся в тыловом районе проведения специальной военной операции (СВО). Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"В тыловом районе СВО состоялся телемост между военнослужащими мотострелкового соединения 36-й общевойсковой армии группировки войск "Восток", находящимися в зоне проведения специальной военной операции на территории Донецкой народной Республики, и их родственниками, находящимися в пункте постоянной дислокации в Республике Бурятия", - говорится в сообщении.

Уточняется, что в ходе видеоконференции военнослужащие смогли пообщаться со своими родителями, женами, детьми, друзьями и сослуживцами в режиме онлайн. Забайкальские мотострелки поздравили родных и близких с Новым годом и Рождеством Христовым, узнали последние новости о том, что сейчас происходит на их малой родине.

"Практика проведения телемостов между военнослужащими, выполняющими боевые задачи в районах проведения специальной военной операции, применяется командованием подразделений группировки войск "Восток" регулярно. После каждой ротации в тыловой район для военнослужащих организовывают телемосты с родственниками, находящимися в пунктах постоянной дислокации частей и соединений, предоставляют возможность поговорить со своими родными по видеосвязи", - отметили в военном ведомстве.