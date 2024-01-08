МО РФ сообщило об уничтожении минометчиками грузовика ВСУ с боеприпасами

Для поражения цели был задействован 120-мм миномет 2Б11, добавили в ведомстве

МОСКВА, 8 января. /ТАСС/. Расчет "кочующего" миномета мотострелкового подразделения Западной группировки войск уничтожил на купянском направлении грузовой автомобиль Вооруженных сил Украины (ВСУ), подвозивший боеприпасы на передовые позиции. Об этом ТАСС сообщили в Минобороны РФ.

"Минометчики мотострелкового подразделения группировки войск "Запад" на купянском направлении в зоне проведения специальной военной операции уничтожили грузовой автомобиль ВСУ, подвозивший боеприпасы на свои передовые позиции. Для уничтожения цели было задействовано дежурное огневое средство поражения - 120-мм миномет 2Б11. Расчет "кочующего" миномета занял позицию и с помощью корректировщика обстрелял в нужный момент и уничтожил машину с боекомплектом", - говорится в сообщении.

Как добавили в военном ведомстве, подобная боевая работа на направлении ведется непрерывно. Среди мелких целей, которые выявляют и уничтожают российские военнослужащие, в основном, бронированные пикапы и автомобили.

"Каждый день наносим огневое поражение. Но такие "жирные" цели, конечно, бывают не так часто. Для таких, собственно, случаев и нужен наш "кочующий" расчет. Мы готовы в любую минуту выдвинуться и нанести огневое поражение", - рассказал заряжающий Алтын, слова которого приводятся в сообщении.