МО РФ сообщило о перехвате силами ПВО пяти снарядов РСЗО HIMARS

По данным военного ведомства, также уничтожены 14 украинских беспилотников

МОСКВА, 8 января. /ТАСС/. Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) за прошедшие сутки перехватили пять реактивных снарядов системы залпового огня (РСЗО) HIMARS, уничтожили 14 украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"Средствами противовоздушной обороны за сутки перехвачено пять реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS. Кроме того, уничтожены 14 украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Верхнекаменка Луганской Народной Республики, Пески, Новомихайловка Донецкой Народной Республики, Каменка-Днепровская, Новое Запорожской области, Раденск и Голая Пристань Херсонской области", - говорится в сообщении.

По данным Минобороны РФ, всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 567 самолетов, 265 вертолетов, 10 540 беспилотных летательных аппаратов, 447 зенитных ракетных комплексов, 14 536 танков и других боевых бронированных машин, 1 201 боевая машина реактивных систем залпового огня, 7 666 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 17 210 единиц специальной военной автомобильной техники.