Минобороны РФ сообщило об уничтожении неразорвавшихся немецких кассетных мин в зоне СВО

В ведомстве отметили, что всего за неделю военные инженеры 6-й общевойсковой армии Западной группировки войск ликвидировали свыше 200 различных боеприпасов советского и натовского производства, которые используют ВСУ

МОСКВА, 9 января. /ТАСС/. Военные инженеры 6-й общевойсковой армии западной группировки ВС РФ уничтожили неразорвавшиеся немецкие кассетные мины на купянском направлении. Об этом сообщили ТАСС в Минобороны РФ.

"Инженерные подразделения группировки войск "Запад" в зоне проведения специальной военной операции продолжают проводить разминирование территорий на купянском направлении. Военные инженеры 6-й общевойсковой армии группировки войск "Запад" уничтожили неразорвавшиеся немецкие кассетные боеприпасы", - говорится в сообщении.

Уточняется, что в ходе обстрела одного из населенных пунктов со стороны ВСУ на купянском направлении один из снарядов попал на придомовую территорию частного дома. По информации военного ведомства, всего за неделю военными инженерами 6-й общевойсковой армии Западной группировки войск уничтожено свыше 200 различных боеприпасов советского и натовского производства, которые используют ВСУ для ударов в том числе и по мирным населенным пунктам.

"Это уже рядовой случай для нас. Выехали по очередному вызову. От снарядов боевиков ВСУ страдают мирные жители в тыловых районах. Приехали на место, обнаружили неразорвавшиеся части кассетного снаряда. Внутри каждой кассеты были немецкие мины. Это очень коварные боеприпасы. Поэтому уничтожали накладным зарядом на месте. Теперь мирные жители, которые находят такие взрывчатые предметы могут спокойнее распоряжаться своей территорией и имуществом", - сказал старший группы гуманитарного разминирования с позывным Чека, его цитирует Минобороны РФ.