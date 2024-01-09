МО России сообщило об уничтожении пункт временной дислокации ВСУ на правом берегу Днепра

В ведомстве отметили, что, получив точные координаты цели, артиллеристы ликвидировали украинских военных снарядами из гаубицы Д-30

МОСКВА, 9 января. /ТАСС/. Морпехи Черноморского флота уничтожили пункт временной дислокации украинских военнослужащих на правом берегу Днепра. Об этом сообщили в Минобороны России.

"Военнослужащие 810-й отдельной бригады морской пехоты Черноморского флота точным артиллерийским огнем уничтожили пункт временной дислокации украинских военнослужащих на правом берегу Днепра в Херсонской области", - сообщили в оборонном ведомстве.

В Минобороны РФ отметили, что, получив точные координаты цели, артиллеристы уничтожили украинских военных 122-мм снарядами из гаубицы Д-30. "На всю работу у морских пехотинцев было всего несколько минут, чтобы остаться незамеченными для подразделений ВСУ, расположившихся на правом берегу Днепра", - заявили в ведомстве.

Вычислитель-топогеодезист с позывным Челбас рассказал, что обстановка на правом берегу Днепра начинает стабилизироваться. "Отрабатывали цель - уничтожение дома, где было скопление противника или склад боеприпасов. В основном работаем по минометам, по укрепрайонам или блиндажам. Стало уже более спокойно. Уже боеприпасов [у противника] меньше", - рассказал военнослужащий.

