МО РФ сообщило о перехвате средствами ПВО 10 снарядов РСЗО Vampire

По данным военного ведомства, также сбили шесть украинских беспилотников

МОСКВА, 9 января. /ТАСС/. Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) за прошедшие сутки перехватили 10 снарядов реактивной системы залпового огня (РСЗО) чешского производства Vampire и сбили 6 беспилотных летательных аппаратов, сообщили в Минобороны РФ.

"Средствами противовоздушной обороны в течение суток перехвачено 10 реактивных снарядов РСЗО Vampire чешского производства. Кроме того, сбиты 6 украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Кривошеевка, Волчеяровка Луганской Народной Республики и Марьинка Донецкой Народной Республики", - говорится в сообщении оборонного ведомства.

В Минобороны РФ отметили, что всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено 567 самолетов, 265 вертолетов, 10 546 беспилотных летательных аппаратов, 447 зенитных ракетных комплексов, 14 538 танков и других боевых бронированных машин, 1 201 боевая машина реактивных систем залпового огня, 7 676 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 17 223 единицы специальной военной автомобильной техники.