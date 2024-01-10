Снайперы Южной группировки ВС РФ уничтожили цель на дистанции свыше 1 тыс. м

В Минобороны РФ рассказали, что после выполнения боевой задачи снайперы выдвинулись к точке эвакуации

МОСКВА, 10 января. /ТАСС/. Снайперская пара разведывательного батальона южной группировки ВС РФ уничтожила цель на дистанции свыше 1 тыс. м. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"Снайперы Южной группировки войск скрытно уничтожают особо важные цели живую силу противника, поддерживая действия мотострелковых и танковых подразделений. Получив задачу, снайперская пара скрытно выдвинулась в район выполнения боевой задачи. Прибыв на место, военнослужащие определили вероятные отходы после работы и подготовили позицию к работе. Дождавшись активных действий противника, снайпер точным выстрелом поразил цель на дистанции более 1000 м, несмотря на сложный рельеф, минные заграждения и обстрелы противника", - говорится в сообщении.

Уточняется, что после выполнения боевой задачи снайперы выдвинулись к точке эвакуации.

"Выполнение задач требует от снайпера иметь отличную физическую форму, хорошо знать район местности выполнения задачи, уметь быстро принимать решение и владеть способами маскировки на различной местности. Также перед каждой задачей военнослужащие должны рассчитать количество боеприпасов и оборудование необходимое для задания", - добавили в военном ведомстве.