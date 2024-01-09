Силы ПВО перехватили БПЛА над Белгородской областью

В ведомстве также сообщили об уничтожении снаряда от РСЗО "Ураган"

МОСКВА, 9 января. /ТАСС/. Средства ПВО РФ уничтожили украинский снаряд от РСЗО "Ураган" и украинский дрон самолетного типа над Белгородской областью.

Об этом сообщили в Минобороны России.

"09 января т. г. около 19.30 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением реактивной системы залпового огня "Ураган" и беспилотного летательного аппарата самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО один реактивный снаряд и украинский беспилотный летательный аппарат уничтожены над территорией Белгородской области", - сообщили в ведомстве.