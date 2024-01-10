Минобороны РФ показало кадры уничтожения "Соболятником" украинского танка и БМП Bradley

Несмотря на малые габариты и вес, эта радиолокационная станция может применяться для обнаружения и одновременного автоматического сопровождения до 20 целей, рассказали в ведомстве

ТАСС, 10 января. /ТАСС/. Расчет малогабаритной радиолокационной станции (РЛС) "Соболятник" разведывательного подразделения Западной группировки войск помог обнаружить и уничтожить при помощи артиллерии танк и боевую машину пехоты Bradley Вооруженных сил Украины. Об этом рассказал российский разведчик с позывным Депутат.

"Недавно обнаружили Bradley. Подняли со своими операторами "птичку" (БПЛА - прим. ТАСС). Они решили вытаскивать машину танком. И мы одновременно поразили две цели", - сказал он.

Как отметили в военном ведомстве, "Соболятник" представляет собой многофункциональное средство обнаружения. РЛС способна определять малогабаритные объекты на расстоянии нескольких десятков километров. Несмотря на предельно малые габаритные и весовые характеристики, станция может применяться для обнаружения и одновременного автоматического сопровождения до 20 целей, в том числе для корректировки огня артиллерии по траектории снарядов и их разрывам.