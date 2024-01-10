Авиация коалиции США за сутки шесть раз нарушила воздушное пространство Сирии

Заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон контр-адмирал Вадим Кулить заявил, что за сутки также зафиксировано два случая нарушения протоколов деконфликтации от 9 декабря 2019 года

МОСКВА, 10 января. /ТАСС/. Авиация международной коалиции во главе с США шесть раз за сутки нарушила воздушное пространство Сирии в районе Эт-Танф. Об этом заявил заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон контр-адмирал Вадим Кулить.

"В районе Эт-Танф за сутки зафиксировано шесть нарушений парой истребителей F-15, парой истребителей F-16, парой штурмовиков А-10 Thunderbolt коалиции", - сказал Кулить.

Он отметил, что за сутки со стороны коалиции также зафиксировано два случая нарушения протоколов деконфликтации от 9 декабря 2019 года, связанных с несогласованными с российской стороной полетами беспилотных летательных аппаратов.