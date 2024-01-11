Путин: российские беспилотники уже эффективно применяются на СВО

По словам президента, это один из современных способов ведения вооруженной борьбы, который корректирует все другие во взаимодействии с видами и родами вооруженных сил, "связывает многие вещи, делает их более эффективными"

ХАБАРОВСК, 11 января. /ТАСС/. Беспилотники российского производства - как ударные, так и разведывательные - уже эффективно применяются в ходе специальной военной операции на Украине. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ходе встречи с дальневосточными предпринимателями.

"Вот продукция, которую вы и ваши коллеги выпускаете, - всем хорошо известно - крайне востребована: и ударные беспилотники, и разведывательные, - обратился Путин к бизнесмену, занимающемуся выпуском БПЛА. - И они очень эффективно применяются".

"Вот я 1 января с ребятами (бойцами СВО - прим. ТАСС) встречался - они же приехали ко мне прямо с линии фронта все, со всей протяженности линии соприкосновения, - напомнил глава государства. - Один из них занимается использованием беспилотников. Очень эффективно работают".

"Это один из современных способов ведения вооруженной борьбы, который корректирует все другие во взаимодействии с видами и родами вооруженных сил, связывает многие вещи, делает их более эффективными - и контрбатарейную борьбу, и разведку", - описал президент. "Задач очень много, поэтому здесь очень важно опережать противника, быть на шаг впереди. И у вас, и у ваших коллег получается это делать. И вы уже это делаете", - подчеркнул Путин.

На вопрос о возможном создании научно-производственного центра в этой отрасли президент пообещал поговорить с занимающимися проблемой членами правительства. "Коллеги из правительства <...> - они поработают, я им скажу, они обязательно с вами свяжутся", - сказал Путин. Он уточнил, что вопросом беспилотников занимаются вице-премьеры Андрей Белоусов и Денис Мантуров, а также "в Минобороны, естественно".