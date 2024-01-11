Войска РФ сорвали ротацию ВСУ в районе Торского, заставив противника отступить

Старший офицер пресс-центра группировки Леонид Шаров сообщил, что армейская авиация и артиллерия группировки поразили три командно-наблюдательных и пять опорных пунктов ВСУ

МОСКВА, 11 января. /ТАСС/. Подразделения российской группировки войск "Центр" сорвали ротацию Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе Торского в Донецкой Народной Республике и заставили противника отступить на исходные рубежи. Об этом сообщил старший офицер пресс-центра группировки Леонид Шаров.

"Активными действиями мотострелковых подразделений сорвана ротация противника в районе населенного пункта Торское. Огнем артиллерии перемещение остановлено. Враг отступил на исходные рубежи", - сообщил он на видео, размещенном в Telegram-канале Минобороны РФ.

Шаров добавил, что армейская авиация и артиллерия группировки поразили три командно-наблюдательных и пять опорных пунктов противника, а также скопления живой силы и техники 63-й и 66-й механизированных бригад ВСУ в районах Червоной Дибровы и Серебрянского лесничества.

"Всего в результате комплексного поражения потери противника составили до 190 военнослужащих, две боевые бронированные машины и два автомобиля подвоза", - добавил офицер.