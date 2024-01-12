МО РФ сообщило, что объемы выпуска продукции в некоторых подразделениях КТРВ утроили

Этого удалось достичь благодаря повышению производительности труда на 40%, отметили в ведомстве

МОСКВА, 12 января. /ТАСС/. Объем выпуска продукции вырос в три раза в некоторых подразделениях корпорации "Тактическое ракетное вооружение" (КТРВ) за счет повышения производительности труда на 40%, сообщили в Минобороны РФ по итогам поездки на одно из предприятий корпорации главы ведомства Сергея Шойгу.

"Руководитель одного из подразделений предприятия Дмитрий Ковалев рассказал министру обороны РФ, что за счет повышения производительности труда на 40% и перехода на 12-часовую рабочую смену объемы выпуска продукции на возглавляемом им участке увеличены в три раза", - говорится в сообщении.

"Время такое сейчас, надо так работать. Спасибо", - ответил Шойгу.

В ведомстве сообщили, что в КТРВ министру обороны РФ представили запущенные в серийное производство в 2023 году новейшие образцы высокоточных боеприпасов, а также перспективные образцы вооружения.

В министерстве также информировали, что по итогам поездки Шойгу провел совещание с руководством предприятий и профильных органов военного управления.