МО РФ сообщило о 23 групповых ударах по ВПК Украины и пунктам дислокации ВСУ за неделю

В ведомстве отметили, что удары наносили в том числе "Кинжалами"

МОСКВА, 12 января. /ТАСС/. Вооруженные силы (ВС) РФ с 6 по 12 января нанесли 23 групповых удара, в том числе "Кинжалами", по предприятиям военно-промышленного комплекса (ВПК) Украины, пунктам дислокации Вооруженных сил Украины (ВСУ), наемников и националистов. Все объекты поражены, сообщили в Минобороны РФ.

"В период с 6 по 12 января 2024 года ВС РФ нанесено 23 групповых удара высокоточным оружием большой дальности воздушного и морского базирования, в том числе гиперзвуковыми авиационными ракетными комплексами "Кинжал", а также беспилотными летательными аппаратами, по предприятиям военно-промышленного комплекса Украины, осуществляющим производство, модернизацию и ремонт самолетов, беспилотных летательных аппаратов, бронетехники, пусковых установок ракетных комплексов и артиллерийских систем. Также поражались пункты дислокации подразделений Вооруженных сил Украины, формирований националистов и иностранных наемников", - сообщили там.

В Минобороны РФ подчеркнули, что цель ударов достигнута, а все назначенные объекты поражены.