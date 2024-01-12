МО РФ сообщило об отражении 27 атак и контратак ВСУ на купянском направлении за неделю

Российские войска за неделю улучшили положение на отдельных участках на переднем крае, отметили в ведомстве

МОСКВА, 12 января. /ТАСС/. Российские войска за неделю улучшили положение на отдельных участках на переднем крае купянского направления, отражено 27 атак и контратак Вооруженных сил Украины (ВСУ), сообщили в Минобороны РФ.

"На купянском направлении в течение недели подразделения Западной группировки войск улучшили положение по переднему краю на отдельных участках и отразили 27 атак и контратак штурмовых групп 32-й, 43-й, 115-й механизированных, 57-й мотопехотной, 25-й воздушно-десантной, 95-й десантно-штурмовой бригад в районах населенных пунктов Синьковка, Ивановка, Песчаное и Берестовое Харьковской области", - сообщили в российском военном ведомстве.