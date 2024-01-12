Военнослужащий ВС Сирии погиб в результате снайперского огня

Еще один пострадал, заявил заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон контр-адмирал Вадим Кулить

МОСКВА, 12 января. /ТАСС/. Один военнослужащий ВС Сирии погиб и еще один пострадал в результате снайперского огня с позиций террористов. Об этом заявил заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) контр-адмирал Вадим Кулить.

"В провинции Идлиб в результате снайперского огня со стороны террористов из района Фатира по позициям правительственных сил в районе населенного пункта Хазарин погиб один сирийский военнослужащий <…> В провинции Латакия в результате снайперского огня со стороны террористов из района Барза-Тахтани по позициям правительственных сил в районе населенного пункта Нахшееба один сирийский военнослужащий получил ранения", - сказал Кулить в ходе брифинга.

В Идлибской зоне деэскалации, отметил Кулить, за прошедшие сутки зафиксировано четыре обстрела позиций сирийских правительственных войск со стороны группировок "Джебхат ан-Нусра" и "Исламская партия Туркестана" (запрещены в РФ).