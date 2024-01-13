МО РФ заявило о поражении военных ВСУ FPV-дронами в укрытиях на правом берегу Днепра

Всего противник потерял до отделения пехоты, отметили в военном ведомстве

МОСКВА, 13 января. /ТАСС/. Подразделения FPV-дронов Воздушно-десантных войск группировки войск "Днепр" уничтожили живую силу ВСУ в укрытиях на правом берегу Днепра. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"Осуществив запуск FPV-дрона, оператор вывел его на цель - блиндаж с пехотой противника в опорном пункте на правобережье Днепра. Определив цель, оператор профессионально завел на нее беспилотник, его помощник в это время корректировал полет дрона, осуществляя точное его наведение на цель", - говорится в сообщении.

Отмечается, что сбарражировав, FPV-дрон поразил личный состав ВСУ в укрытии. Повторным ударом другого FPV-дрона было также уничтожено несколько украинских военных. Всего противник потерял до отделения пехоты ВСУ.

"После выполнения боевой задачи, во избежание ответного поражения противником, расчет ударных беспилотников "крылатой пехоты" оперативно сменил свою стартовую позицию", - отметили в военном ведомстве.