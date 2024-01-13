Шойгу исполнил мечту девочки в рамках "Елки желаний"

Министр обороны познакомил ее с пилотажными группами ВВС РФ, сообщает "Звезда"

МОСКВА, 13 января. /ТАСС/. Министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу в рамках всероссийской благотворительной акции "Елка желаний" исполнил мечту девочки из Москвы и познакомил ее с пилотажными группами Военно-воздушных сил РФ "Русские витязи" и "Стрижи". Об этом сообщается в видеосюжете телеканала "Звезда".

15-летняя Саша побывала на аэродроме Кубинка в день проведения первой летной смены в 2024 году, познакомилась с летчиками пилотажных групп, посидела в кабине самолета, посмотрела воздушную программу авиагруппы "Стрижей", а также на тренажере самолета МиГ-29 выполнила некоторые фигуры пилотажа. В подарок девочка получила летный комбинезон и защитный шлем с автографами летчиков.

По словам Саши, ей все очень понравилось. "Мне все подробно рассказали, самолеты показали, даже в кабине удалось посидеть. В том году мы с моими юнармейцами ездили в лагерь на 14 дней на сборы, нам там понравилось. И я ездила в "Орленок", там была тематическая смена "Авангард", там тоже было очень интересно", - рассказала она.

Шойгу в свою очередь, назвал пилотажные группы гордостью России. Также он заявил, что юнармейское движение является самым массовым в стране. "Нас уже, юнармейцев, больше полутора миллионов", - сказал министр обороны РФ.

Всероссийская акция "Елка желаний" проводится с 2018 года. Она помогает исполнить новогодние желания детей, оказавшихся в трудной ситуации, сирот, детей с ограниченными возможностями, а также одаренных ребят. По всей стране устанавливаются новогодние елки, украшенные шарами с детскими мечтами. С 2024 года акция проводится "Движением первых" при поддержке Росмолодежи.

Всего за пять лет были исполнены мечты около 107 тысяч человек. Эту акцию поддерживают президент РФ, премьер-министр, члены правительства и парламентарии.