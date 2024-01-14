ЗРК "Бук" ВС РФ пресек попытку удара ВСУ по гражданским объектам на купянском направлении

Как сообщили в Минобороны РФ, на поражение цели потребовались "считанные секунды"

МОСКВА, 14 января. /ТАСС/. Расчет зенитного ракетного комплекса (ЗРК) "Бук" 6-й общевойсковой армии Западной группировки ВС РФ пресек попытку воздушного удара Вооруженных сил Украины (ВСУ) по объектам гражданской инфраструктуры на купянском направлении. Об этом ТАСС сообщили в Минобороны РФ.

"Расчет зенитного ракетного комплекса "Бук" 6-й общевойсковой армии группировки войск "Запад" на данном [купянском] направлении пресек попытку воздушного удара ВСУ по объектам гражданской инфраструктуры. В ходе несения боевого дежурства расчет комплекса засек высотную скоростную цель, запущенную со стороны противника, и за считанные секунды уничтожил ее", - говорится в сообщении.

Как рассказал начальник расчета ЗРК "Бук" с позывным Тор, машина находилась на боевом дежурстве. Расчет взял цель на сопровождение, запросил поражение и провел пуск. Цель была уничтожена.