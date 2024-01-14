МО РФ заявило о сбитии силами ПВО за сутки сбили 23 беспилотника ВСУ

В ведомстве сообщили, что также сбили 17 снарядов РСЗО HIMARS и "Ураган"

МОСКВА, 14 января. /ТАСС/. Средства противовоздушной обороны (ПВО) за прошедшие сутки перехватили 23 беспилотника Вооруженных сил Украины (ВСУ), а также 17 снарядов реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS и "Ураган". Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"Средствами противовоздушной обороны сбиты 23 украинских беспилотных летательных аппарата в районах населенных пунктов Новоандреевка, Спорное, Липовое Донецкой Народной Республики, Подкуйчанск, Попасная Луганской Народной Республики, Веселое, Любимовка, Новое Запорожской области, Новая Каховка Херсонской области, а также 17 реактивных снарядов систем залпового огня HIMARS и "Ураган", - говорится в сообщении.

По данным министерства, всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 567 самолетов, 265 вертолетов, 10 664 беспилотных летательных аппарата, 450 зенитных ракетных комплексов, 14 618 танков и других боевых бронированных машин, 1 202 боевые машины реактивных систем залпового огня, 7 729 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 17 455 единиц специальной военной автомобильной техники.