Путин отметил героизм бойцов с Дальнего Востока в СВО

По словам президента РФ, они сражаются на передней линии фронта очень достойно

МОСКВА, 14 января. /ТАСС/. Бойцы из регионов Дальнего Востока отважно сражаются в ходе специальной военной операции. Это отметил президент РФ Владимир Путин в интервью программе "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия-1".

"Дальневосточники сражаются на передней линии фронта очень достойно", - подчеркнул президент, отвечая на вопрос журналиста Павла Зарубина.

Путин провел поездку в два региона Дальнего Востока - на Чукотку и в Приморский край - 10-11 января. На Чукотке глава государства встретился в том числе и с участниками СВО - уроженцами дальневосточного региона.