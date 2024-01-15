МО РФ: биоисследования США и вызванные ими риски требуют международного расследования

Начальник войск радиационной, химической и биологической защиты Вооруженных сил России генерал-лейтенант Игорь Кириллов отметил, что крайне важно возобновить работу над юридически обязывающим протоколом к Конвенции о запрещении биологического и токсинного оружия

МОСКВА, 15 января. /ТАСС/. Масштабы проводимых Вашингтоном биоисследований двойного назначения и создаваемые ими глобальные риски требуют независимого международного расследования. Об этом заявил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) Вооруженных сил РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов.

"Масштабы проводимых в США исследований двойного назначения и создаваемые ими глобальные биологические риски ставят вопрос о проведении независимого международного расследования", - сказал Кириллов на брифинге по военно-биологической деятельности США.

Он добавил, что в сложившейся ситуации крайне важно возобновить работу над юридически обязывающим протоколом к Конвенции о запрещении биологического и токсинного оружия (КБТО), который являлся бы обязательным для выполнения всеми государствами - участниками КБТО, в первую очередь США.