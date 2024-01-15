Винтовка Raptor Tactical получила более эффективный на дальней дистанции калибр

Она разработана специально для снайперов в зоне СВО и способна эффективно поражать цели на дальности до 1 850 м

МОСКВА, 15 января. /ТАСС/. Компания BespokeGun начала производство дальнобойной винтовки Raptor Tactical в калибре .300 Norma Magnum. Об этом сообщили в "Московской оружейной компании" (ведет хозяйственную деятельность бренда).

"Высокоточная винтовка Raptor Tactical была разработана в 2023 году для стрельбы на дальние дистанции до 1 850 м в зоне СВО. Изначально выпускалась в калибре .338 Lapua Magnum, позднее в линейку добавлен спортивно-тренировочный вариант - Raptor Sport под патрон 6,5 PRC, а в настоящий момент начато производство "Раптора" в калибре .300 Norma Magnum", - сообщили там.

Калибр .300 Norma Magnum имеет высокий потенциал кучности, эффективен на дальней дистанции и имеет меньшую отдачу в сравнении с калибром .338 Lapua Magnum. Как отметили в компании, он набирает популярность у профессиональных стрелков.

Винтовки BespokeGun Raptor Tactical разработаны специально для снайперов в зоне СВО и способны эффективно поражать цели на дальности до 1 850 м. Как отмечают в компании, кучность стрельбы не превышает 0,3 МОА (угловой минуты) и стремится к 0,1 MOA. Винтовка имеет многократный запас прочности, отличается стабильной работой на протяжении всего ресурса и дает возможность опытному стрелку поразить цель с первого выстрела.

Ранее сообщалось о том, что версию под патрон калибра . 300 Norma Magnum получила высокоточная дальнобойная винтовка ORSIS T-5000.