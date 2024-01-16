Минобороны России сообщило о захвате штурмовиками позиций ВСУ и взятии пленных

В ведомстве отметили, что бойцы Западной группировки без особого труда забрали опорный пункт

МОСКВА, 16 января. /ТАСС/. Бойцы штурмового подразделения Западной группировки Вооруженных сил РФ захватили позиции Вооруженных сил Украины и взяли в плен украинских военнослужащих на купянском направлении. Об этом ТАСС сообщили в Минобороны РФ.

"Военнослужащие штурмовой группы подразделения группировки войск "Запад" в ходе боевых действий на купянском направлении в зоне проведения специальной военной операции захватили очередные позиции ВСУ. На уникальных кадрах, опубликованных Минобороны России, - выдвижение и боевая работа группы штурмовиков группировки войск "Запад", а также пленение ими военнослужащих передового наблюдательного пункта ВСУ", - говорится в сообщении.

Уточняется, что штурмовики без особого труда забрали опорный пункт, оказали помощь раненым военнослужащим ВСУ и отправили в свой тыл группу военнослужащих противника, которые рассказали много полезной информации.

"Мой боевой путь начинался с пехоты. Есть полное понимание того, что такое прилеты, как укрываться от беспилотников противника. Когда начался очередной набор в штурмовые группы, я сначала попал туда на обучение и потом уже в саму группу штурмовую для прохождения службы. Бывают ситуации, когда двое-трое суток находишься в укрытии. У нас было три группы. Заходили с трех направлений, разными дорогами. Одна из групп уже в этот момент находилась непосредственно в тылу противника", - рассказал командир штурмовой группы с позывным Ларек.