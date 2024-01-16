МО России сообщило о сдаче в плен на запорожском направлении двух украинских военных

В ведомстве отметили, что военнослужащие рассказали о состоянии дел в рядах ВСУ

МОСКВА, 16 января /ТАСС/. Двое военных Вооруженных сил Украины сдались в плен российским войскам на запорожском направлении, следует из опубликованного видео Минобороны России.

"Военнослужащие ВСУ, сдавшиеся в плен на запорожском направлении, рассказали о состоянии дел в рядах ВСУ", - говорится в описании к видео.

Один из военнопленных, уроженец города Вилково Одесской области Александр Яковлев, рассказал, что он и еще двое сослуживцев находились на наблюдательном пункте, когда начался артобстрел. Бойцы ушли с позиции, но их командир вновь отправил их на наблюдательный пункт и запретил отступать.

Вернувшись на позиции, они нашли погибших солдат, после чего Яковлев с сослуживцами приняли решение сдаться в плен. Сам Яковлев по профессии рыбак, был мобилизован в апреле 2023 года и исполнял обязанности стрелка. По его словам, в бой на позиции Вооруженных сил РФ украинское командование отправляет ничего не понимающее пополнение, которое еще не знает, что все точки уже пристреляны российскими бойцами.

Как рассказал второй военнопленный, мобилизованный уроженец Хмельницкого Олег Машталин, что сдался в плен под Орехово. На наблюдательном посту их было трое, попали под обстрел российской артиллерии - один погиб, второго ранило, они решили сдаться. Машталин отметил, что во время украинского "контраступления" ВСУ понесли большие потери. По его оценке, командование отправляло их "на убой".