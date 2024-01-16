Минобороны РФ сообщило о поражении расчетом "Рапиры" группы ВСУ на северском направлении

В ведомстве отметили, что после стрельбы российские военные замаскировали пушку и ушли в укрытие

МОСКВА, 16 января. /ТАСС/. Расчеты 100-мм противотанковой пушки "Рапира" Южной группировки войск на северском направлении поразили группу Вооруженных сил Украины во время ротации, сообщили в Минобороны России.

"Ничего сложного в работе с орудием нет, все легко и просто. За счет гладкоствольного ствола точность выше, но при этом дальность меньше. Работаем в основном по технике и вскрываем блиндажи противника. Во время ротации поймали группу противника, накрыли их вторым выстрелом", - приводят в ведомстве слова командира 100-мм противотанкового орудия "Рапира" с позывным Гринч.

В ведомстве добавили, что после стрельбы артиллерийский расчет замаскировал "Рапиру" и ушел в укрытие.

