АО "НИИ Стали" за год нарастило выпуск защиты для военнослужащих и техники в три раза

По данным концерна, для реализации ГОЗ создали несколько новых производственных участков, вдвое расширили специализированное производство

МОСКВА, 16 января. /ТАСС/. АО "НИИ стали" (входит в концерн "Калашников") в 2023 году в три раза нарастило выпуск защиты для военнослужащих и техники по сравнению с 2022 годом. Об этом сообщили в пресс-службе концерна.

"По итогам 2023 года АО "НИИ стали" (концерн "Калашников") увеличило объем выполненных работ, в том числе по гособоронзаказу, в три раза в сравнении с 2022 годом. Для реализации ГОЗ было создано несколько новых производственных участков, вдвое расширено специализированное производство", - сообщили там.

"НИИ Стали" ведет разработку комплексов броневой, динамической, электромагнитной, противорадиационной защиты, защиты от высокоточного оружия средствами снижения заметности. Создает новые броневые и композиционные материалы.