16 января, 11:17,
обновлено 16 января, 11:38
Военная операция на Украине

Минобороны РФ сообщило, что система ПВО сбила 69 украинских беспилотников

По данным ведомства, также сбили 13 снарядов реактивных систем залпового огня HIMARS

МОСКВА, 16 января. /ТАСС/. Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) за минувшие сутки сбили 69 украинских беспилотных летательных аппаратов, а также 13 снарядов реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS.

Читайте также
Военная операция на Украине. Онлайн

Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"Средствами противовоздушной обороны в течение суток сбиты 69 украинских беспилотных летательных аппаратов, в том числе в районах населенных пунктов Новая Маячка, Голая Пристань Херсонской области, Пологи Запорожской области, Старомихайловка, Пески, Спорное, Марьинка, Липовое Донецкой Народной Республики, Белогоровка, Нырково, Тополевка, Верхнекаменка и Кривошеевка Луганской Народной Республики, а также 13 реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS", - говорится в сообщении. 

Теги:
УкраинаРоссияВоенная операция на Украине