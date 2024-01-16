Минобороны РФ сообщило, что система ПВО сбила 69 украинских беспилотников

По данным ведомства, также сбили 13 снарядов реактивных систем залпового огня HIMARS

МОСКВА, 16 января. /ТАСС/. Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) за минувшие сутки сбили 69 украинских беспилотных летательных аппаратов, а также 13 снарядов реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS.

Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"Средствами противовоздушной обороны в течение суток сбиты 69 украинских беспилотных летательных аппаратов, в том числе в районах населенных пунктов Новая Маячка, Голая Пристань Херсонской области, Пологи Запорожской области, Старомихайловка, Пески, Спорное, Марьинка, Липовое Донецкой Народной Республики, Белогоровка, Нырково, Тополевка, Верхнекаменка и Кривошеевка Луганской Народной Республики, а также 13 реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS", - говорится в сообщении.