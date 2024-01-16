МО РФ сообщило об уничтожении более 1,2 тыс. боевых машин РСЗО ВСУ с начала СВО

По данным ведомства, также уничтожили 567 самолетов, 265 вертолетов и 10 758 беспилотных летательных аппаратов

МОСКВА, 16 января. /ТАСС/. Российские войска уничтожили более 1,2 тыс. украинских боевых машин реактивных систем залпового огня (РСЗО) с начала специальной военной операции. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 567 самолетов, 265 вертолетов, 10 758 беспилотных летательных аппаратов, 450 зенитных ракетных комплексов, 14 645 танков и других боевых бронированных машин, 1 202 боевые машины реактивных систем залпового огня, 7 750 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 17 507 единиц специальной военной автомобильной техники", - говорится в сообщении.