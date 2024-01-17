МО РФ сообщило о продолжении шестой операции по разминированию в Лаосе до конца марта

В ведомстве отметили, что российские саперы проверили свыше 8 га территории

МОСКВА, 17 января. /ТАСС/. Шестая гуманитарная операция отряда саперов российского Международного противоминного центра (МПЦ) в Лаосской Народно-Демократической Республике продлится до 30 марта. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"В ноябре 2023 года отряд разминирования Центра убыл для выполнения шестой гуманитарной операции по разминированию территории в Лаосе и обучению лаосских специалистов. Командировка продлится до 30 марта 2024 года", - сказали в ведомстве.

По его данным, российские саперы проверили свыше 8 га территории, обнаружили более 650 взрывоопасных предметов. В основном это кассетные суббоеприпасы американских авиационных бомб BLU-3/В, BLU-24/В, BLU-61/В. Это последствия американских бомбардировок, осуществленных США в ходе войны во Вьетнаме в 1964-1973 годах.

В министерстве уточнили, что за все время специалистами МПЦ обнаружено и уничтожено более 2,3 тыс. взрывоопасных предметов на территории площадью свыше 160 га. Одновременно на базе развернутого в Лаосе филиала центра за пять лет подготовлено 120 саперов, которые в настоящее время успешно выполняют задачи по разминированию территории.

В Минобороны РФ отметили, что особенностями разминирования в Лаосе являются неблагоприятный жаркий климат, тропический лес с густой растительностью и большим количеством насекомых и ядовитых змей, а также залегание обнаруживаемых боеприпасов на глубине до 170 см, что существенно замедляет темпы поиска.

