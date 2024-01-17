Экипажи ЧФ провели учения по уничтожению мин в акватории Черного моря

Как уточнили в отделе информационного обеспечения Черноморского флота, "тральные силы ЧФ выполнили разведывательный поиск мин на маршрутах интенсивного торгового судоходства"

СИМФЕРОПОЛЬ, 17 января. /ТАСС/. Экипажи Черноморского флота (ЧФ) провели учения по уничтожению мин на маршрутах торгового судоходства в акватории Черного моря. Об этом сообщили в отделе информационного обеспечения Черноморского флота.

"Экипажи кораблей противоминной обороны Черноморского флота в составе корабельной тральной группы отработали действия по уничтожению мин в акватории Черного моря. В условиях реальной минной опасности, обусловленной активностью украинской стороны по минированию отдельных участков побережья и акваторий, тральные силы ЧФ выполнили разведывательный поиск мин на маршрутах интенсивного торгового судоходства в акватории Черного моря", - говорится в распространенном сообщении.

В ведомстве уточнили, что экипажи отработали тактику по форсированию и уничтожению минных заграждений различными способами днем и ночью.