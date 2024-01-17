ВС РФ сохранили за собой звание второй сильнейшей армии мира по версии портала GFP

Оценочный индекс Вооруженных сил России увеличился до отметки 0,0702 по сравнению с 0,0714 годом ранее

НЬЮ-ЙОРК, 17 января. /ТАСС/. Россия сохранила за собой статус второй сильнейшей военной державы в мире по версии портала Global Firepower (GFP), уступив лишь США.

При этом оценочный индекс Вооруженных сил РФ увеличился до отметки 0,0702 по сравнению с 0,0714 годом ранее. Китай, Индия и Южная Корея также вошли в пятерку сильнейших стран, заняв третье, четвертое и пятое места соответственно. Япония находится на седьмом месте, Франция - на 11-м. Израиль, Украина и Германия расположились на 17-й, 18-й и 19-й строчках.

Более 60 факторов учитывалось при составлении рейтинга, в том числе количество военных подразделений, финансовые и логистические возможности и другие аспекты. Всего эксперты провели оценку армий 145 стран.

Ежегодный рейтинг GFP составляется с 2006 года. Он оценивает возможности каждой страны вести военные действия на суше, море и в воздухе.