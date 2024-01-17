Хинштейн анонсировал проверку обстоятельств пожара в воинской части в зоне СВО

Особенно детально будут изучены действия командира части, заявил глава комитета Госдумы по информполитике

МОСКВА, 17 января. /ТАСС/. Росгвардия проверит все обстоятельства, которые привели к утрате оружия при пожаре в воинской части в зоне проведения специальной военной операции. Об этом сообщил глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн.

"Руководство Росгвардии проведет проверку всех обстоятельств, приведших к утрате оружия, которое сгорело при пожаре в одной из воинских частей в зоне СВО. Особенно детально будут изучены действия командира части: действительно ли он приказал держать оружие в пирамиде на тросиках под замками", - написал Хинштейн.

По его словам, о том, "что подобный приказ имел место", пишут авторитетные Telegram-каналы, "которым нет оснований не верить". Как отметил Хинштейн, ссылаясь на Telegram-канал "Филолог в засаде", инцидент произошел во вторник в одном из подразделений Росгвардии на юге Донецкой Народной Республики. Отмечается, что пожар возник на КПП из-за возгорания баллона. В результате КПП, в котором находилось в том числе оружие, сгорел. Указывается, что оружие в пирамиде держалось "на тросиках под замками".

"Никаких требований и регламентов о хранении оружия под замком в Росгвардии нет и быть не может; особенно, когда речь идет о зоне СВО, где от этого зависят жизни людей. Напротив, по существующему порядку на время отдыха (сна) оружие должно ставиться в приспособленную полевую пирамиду свободно, без всяких тросиков и замков", - подчеркнул Хинштейн.

Он добавил, что в таких ситуациях важна "адекватная и системная реакция". "Не прятать голову в песок, защищая честь мундира, а объективно и беспристрастно разбираться в каждой ситуации, делая выводы по итогам", - отметил глава комитета Госдумы.