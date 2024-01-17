Российский ЦПВС обеспечил выход пяти беженцев из лагеря "Рукбан" в Сирии

Заместитель руководителя центра Вадим Кулить отметил, что администрация лагеря беженцев "Рукбан" не в состоянии обеспечить жителей лагеря медикаментами и товарами первой необходимости

МОСКВА, 17 января. /ТАСС/. Российский Центр по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии совместно с властями Сирийской Арабской Республики обеспечил выход пяти беженцев из лагеря "Рукбан", расположенного в оккупированной США зоне Эт-Танф. Об этом сообщил заместитель руководителя ЦПВС контр-адмирал Вадим Кулить.

"Обстановка в лагере беженцев "Рукбан", расположенном в оккупированной США зоне Эт-Танф, остается неблагополучной. Властями Сирийской Арабской Республики во взаимодействии с российским Центром по примирению враждующих сторон обеспечен выход из лагеря пяти беженцев (одного мужчины, двух женщин, двоих детей), которые рассказали о тяжелой гуманитарной ситуации в указанном районе", - сказал Кулить.

По его словам, администрация лагеря беженцев "Рукбан" не в состоянии обеспечить жителей лагеря медикаментами и товарами первой необходимости. "США по-прежнему демонстрируют неспособность заниматься практическими вопросами содействия в скорейшем возвращении беженцев из лагеря", - подчеркнул Кулить.