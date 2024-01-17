Авиация коалиции США за сутки два раза нарушила воздушное пространство Сирии

Подобными действиями коалиция продолжает создавать опасные предпосылки авиационных инцидентов и происшествий, заявил заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон контр-адмирал Вадим Кулить

МОСКВА, 17 января. /ТАСС/. Авиация международной коалиции во главе с США за сутки два раза нарушила воздушное пространство Сирии в районе Эт-Танф. Об этом заявил заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон контр-адмирал Вадим Кулить.

"Авиация так называемой международной антитеррористической коалиции во главе с США продолжает создавать опасные ситуации в небе Сирии, осуществляя полеты в нарушение протоколов деконфликтации и с нарушением воздушного пространства Сирии. В районе Эт-Танф за сутки зафиксировано два нарушения парой штурмовиков А-10 Thunderbolt коалиции", - сказал Кулить.

По его словам, подобными действиями коалиция продолжает создавать опасные предпосылки авиационных инцидентов и происшествий, а также обостряет обстановку в воздушном пространстве Сирии.

Кулить также сообщил, что за прошедшие сутки в идлибской зоне деэскалации зафиксировано два обстрела позиций сирийских правительственных войск со стороны террористической группировки "Джебхат ан-Нусра" (запрещена в РФ - прим. ТАСС) в провинции Идлиб. "В результате снайперского огня со стороны террористов из района Найраб по позициям правительственных сил в районе населенного пункта Трумба один сирийский военнослужащий получил ранения", - отметил он.