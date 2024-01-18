Российские военнослужащие передали гуманитарную помощь жителям Сирии

Общий вес груза составил свыше 3,3 тыс. кг, рассказали в Минобороны РФ

МОСКВА, 18 января. /ТАСС/. Военнослужащие российского Центра по примирению враждующих сторон и контролю за перемещением беженцев в Сирии доставили гуманитарный груз жителям населенного пункта Афра в провинции Риф Дамаск. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"Российскими военнослужащими было выдано порядка 300 продовольственных наборов учителям и обслуживающему персоналу средней школы Аль-Сааде, а также малоимущим семьям. В состав каждого набора входит до 10 кг продуктов питания - таких, как мука, рис, чай, сахар и растительное масло. Общий вес гуманитарного груза составил свыше 3 300 килограммов", - говорится в сообщении оборонного ведомства.

Также в рамках гуманитарной акции был развернут медицинский пункт. "Военными врачами российской группировки войск был проведен осмотр местных жителей, нуждающихся в лечении. Пациенты получили необходимые медикаменты и рекомендации по лечению", - заявили в Минобороны РФ.

Всего за время работы российского Центра по примирению враждующих сторон и контролю за перемещением беженцев было проведено более 3 650 гуманитарных акций.

Нуждающимся жителям Сирийской Арабской Республики доставлено и распределено свыше 7 753 тонн продовольствия, бутилированной воды и предметов первой необходимости.