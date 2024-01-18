Гендиректор ГосМКБ "Радуга" Сергей Богатиков доложил, что предприятие выполнило гособоронзаказ за 2023 год

МОСКВА, 18 января. /ТАСС/. Государственное машиностроительное конструкторское бюро (ГосМКБ) "Радуга" кратно увеличило объемы выпуска высокоточных средств поражения с начала спецоперации, по некоторым показателям - в восемь раз. Об этом заявили в Минобороны РФ.

"Генеральный директор ГосМКБ "Радуга" Сергей Богатиков доложил [министру обороны РФ] генералу армии Сергею Шойгу, что предприятие полностью выполнило гособоронзаказ за 2023 год, а с начала специальной военной операции объемы выпуска высокоточных средств поражения увеличены кратно, по некоторым показателям - в восемь раз", - говорится в сообщении.