Выманившего на себя дрон-комикадзе уральского бойца предложили представить к госнаграде

В ходе боя военный с позывным Бабай также сбил из автомата два других украинских дрона

ЧЕЛЯБИНСК, 19 января. /ТАСС/. Мобилизованный из Челябинской области, который выманил на себя дрон-камикадзе и увернулся от него, спасая командира и товарищей, может быть представлен в государственной награде, следует из материалов, опубликованных пресс-службой правительства региона.

Ранее широкое распространение получило видео, на котором мобилизованный из Кунашакского района Челябинской области военнослужащий стреляет в дрон-камикадзе, летевший в сторону его сослуживцев, а затем уворачивается от него.

"Мобилизованному из Челябинской области с позывным Бабай 46 лет. Он благодарит обучившего его командира и передает послание любимой жене и привет родной Челябинской области. Командир предложил представить Бабая к государственной награде", - сказано в опубликованных материалах.

Уточняется, что в ходе боя Бабай также сбил из автомата два других украинских дрона.