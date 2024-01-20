Минобороны России сообщило об уничтожении при помощи "Краснополей" двух украинских Т-64

В ведомстве уточнили, что боевую задачу выполнили артиллеристы на САУ "Мста-С"

МОСКВА, 20 января. /ТАСС/. Военные группировки "Запад" при помощи управляемых артиллерийских снарядов "Краснополь" уничтожили два танка Вооруженных сил Украины на купянском направлении. Об этом ТАСС сообщили в Минобороны РФ.

"Военнослужащие разведывательного подразделения группировки войск "Запад" на купянском направлении обнаружили сосредоточение танков и военнослужащих ВСУ и передали точные координаты на командный пункт артиллерии для дальнейшего уничтожения. Боевую задачу выполнили артиллеристы на САУ "Мста-С". Расчет одной из 152-мм самоходных гаубиц с применением высокоточных боеприпасов "Краснополь" уничтожил два танка Т-64 ВСУ", - рассказали там.

Как уточнили в Минобороны РФ, после выполнения боевой задачи батарея сменила позицию, чтобы обеспечить себе безопасность в условиях контрбатарейной борьбы.

Там добавили, что самоходные артиллерийские установки постоянно находятся в движении. "Тактика круглосуточной артиллерийской карусели дезориентирует противника, заставляет его тратить боеприпасы, рассекречивать позиции своих замаскированных огневых точек. И главное - спасает жизни российских военнослужащих", - подчеркнули там.

Корректируемый снаряд "Краснополь" калибра 152 мм может применяться всеми типами артиллерийских систем, в том числе современными самоходными гаубицами "Мста-С", "Мста-СМ" и "Коалиция-СВ". Его характеристики позволяют ему поражать движущиеся объекты.