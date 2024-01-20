МО РФ сообщило об уничтожении пункта временной дислокации мехбригады ВСУ

Цель была обнаружена с помощью беспилотника, отметило ведомство

МОСКВА, 20 января. /ТАСС/. Расчет реактивной системы залпового огня (РСЗО) "Торнадо-С" нанес удар по пункту временной дислокации механизированной бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) на купянском направлении.

Об этом сообщили ТАСС в Минобороны России.

"Расчет РСЗО "Торнадо-С" 1-й гвардейской танковой армии группировки войск "Запад" уничтожил пункт временной дислокации механизированной бригады и скопление живой силы ВСУ в зоне проведения СВО на купянском направлении", - говорится в сообщении. Отмечается, что расположение пункта было раскрыто с помощью беспилотника.

Как рассказал командир расчета с позывным Уфа, украинские войска ведут постоянную охоту за "Торнадо-С", так как она наносит удары там, где противник не ожидает.