МО РФ сообщило об уничтожении САУ 2С1 "Гвоздика" ВСУ на правом берегу Днепра

Российские артиллеристы вели стрельбу с закрытой огневой позиции высокоточным боеприпасом на дальности до 20 км, сообщили в ведомстве

МОСКВА, 20 января. /ТАСС/. Артиллерийский расчет гаубицы "Мста-Б" Воздушно-десантных войск уничтожил САУ 2С1 "Гвоздика" ВСУ на правом берегу Днепра в Херсонской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"В ходе контрбатарейной борьбы на херсонском направлении зоны проведения СВО, артиллерийский расчет 152-мм буксируемой гаубицы 2А65 "Мста-Б" артиллерийского соединения ВДВ из состава группировки войск "Днепр" уничтожил 122-мм самоходно-артиллерийскую установку (САУ) ВСУ 2С1 "Гвоздика" на противоположном берегу реки", - говорится в сообщении.

Уточняется, что российские артиллеристы вели стрельбу с закрытой огневой позиции высокоточным боеприпасом на дальности до 20 км. Обнаружение позиции САУ противника, а также дальнейшую корректировку огня гаубицы производили с помощью средств воздушной разведки подразделений беспилотной авиации.

"В результате совместной боевой работы расчетов БПЛА и артиллеристов ВДВ, САУ противника была поражена, а впоследствии уничтожена детонацией ее возимого боекомплекта. После завершения боевой работы артиллеристы-десантники произвели маскировку орудий и оперативно покинули огневую позицию, укрывшись в блиндажах", - отметили в военном ведомстве.