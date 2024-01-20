Минобороны РФ сообщило о захвате опорника ВСУ к северу-западу от Артемовска

Штурмовики ВДВ выполнили поставленную задачу и улучшили положение подразделений по переднему краю

МОСКВА, 20 января. /ТАСС/. Штурмовые группы ярославских десантников овладели опорным пунктом Вооруженных сил Украины к северу-западу от города Артемовск. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"В ходе активной боевой работы к север-западу от Артемовска расчетом беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) ивановских десантников был обнаружен очередной опорный пункт ВСУ с подразделением украинских формирований. По переданным координатам был нанесен удар артиллерийскими расчетами ВДВ и FPV-дронами. После этого штурмовые группы ярославских десантников осуществили захват и зачистку опорного пункта ВСУ в лесопосадке", - говорится в сообщении.

Уточняется, что, подойдя скрытно и незаметно для противника с разных сторон, штурмовики атаковали опорный пункт. Сломив сопротивление украинских военных огнем из стрелкового оружия и ручными осколочными гранатами, десантники ликвидировали военнослужащих ВСУ и заняли опорный пункт, тем самым выполнив поставленную задачу и улучшив положение подразделений по переднему краю.